Женева, Швейцария, , 02:45 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные о количестве зарегистрированных случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире. Об этом говорят статистические данные на специальном сайте всемирной организации.

Сообщается, что на данный момент в мире выявлено более 7,553 млн заражений коронавирусом. При этом количество погибших от заболевания COVID-19 превысило 423 тыс. пациента.

Также сообщается, что больше всего зараженных (более 3,638 млн) выявлено в Американском регионе мира.

Как сообщало 12 июня ИА REGNUM, по данным ВОЗ, количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 7 410 510, произошло 418 294 смертей от заболевания COVID-19.

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