Ханчжоу, Китай, , 02:33 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР направило рабочую группу для координации расследования взрыва грузовика со сжиженным газом, жертвами которого стали 14 человек, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Число получивших ранения в результате взрыва выросло до 14 человек. Взрыв произошел в 16:46 по местному времени в дерене Ляншань города Вэньлин. В результате обрушилось несколько близлежащих домов и фабричных цехов, распложенных вдоль шоссе Шэньян-Хайкоу, сообщают местные источники.

Серьезные ранения получили около 40 человек. Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство общественной безопасности Китая занимаются поиском возможных пропавших без вести. На место прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям КНР.