Ханчжоу, Китай, , 02:26 — REGNUM Число жертв взрыва автоцистерны на востоке Китая выросло до 14 человек, еще 168 получили ранения, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 16:46 по местному времени 13 июня. Автоцистерна, наполненная сжиженным газом, взорвалась близ деревни Ляншань города Вэньлин провинции Чжэцзян на локальном участки автомагистрали Шэньян-Хайкоу, сообщают местные власти.

Второй взрыв произошел после того, как грузовик упал на один из цехов, расположенных близ шоссе. Взрывы привели к обрушению нескольких жилых домов и фабричных цехов. Министерства общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций направили своих сотрудников в провинцию. Ведутся поисково-спасательные операции.