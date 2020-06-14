Ханчжоу, Китай, , 02:21 — REGNUM Десять человек погибли, еще 117 получили ранения в результате взрыва автоцистерны на одном из шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Взрыв произошел около 16:40 по местному времени близ деревни Ляншань у города Вэньлин. В результате обрушились стоящие вблизи жилые здания и фабричные цеха, расположенные вдоль шоссе Шэньян-Хайкоу, сообщают местные источники. Всего 138 пожарных и 34 пожарных машины борются с пламенем на месте происшествия. Еще 316 пожарных призваны на помощь, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Пожарные и спасатели занимаются поиском возможных пропавших без вести под обломками зданий. На место выехал замминистра по чрезвычайным ситуациям Сунь Хуашань для координации работ.