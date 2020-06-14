Петропавловск-Камчатский, , 01:57 — REGNUM Катер с людьми перевернулся у берегов Камчатки, о судьбе находившихся на его борту людей пока ничего не известно, сообщает 14 июня Федеральное агентство новостей.

Трагедия произошла в районе Авачинской бухты в 38 км от береговой линии. Четыре человека пропали без вести.

К месту происшествия направлен буксировочный катер и группа спасателей и водолазов. Перевернувшееся судно отбуксируют в порт Петропавловска-Камчатского.

О том, что стало причиной трагедии, не сообщается.