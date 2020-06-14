Сантьяго, , 01:33 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера принял отставку министра здравоохранения Хайме Маньялича. Об этом местная радиостанция BioBioChile.

«Я пришел к выводу, что этот новый этап требует нового руководства… это мой республиканский долг отойдите в сторону, и президент принял мою отставку», — сказал Маньялича.

Ведомство возглавит бывший руководитель Национальной коллегии врачей страны Энрике Пэрис.

Как сообщало 26 мая ИА REGNUM, президент Пиньера заявил, что система здравоохранения страны работает на пределе своих возможностей из-за эпидемии коронавируса.

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