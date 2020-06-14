Париж, , 00:38 — REGNUM Во Франции за минувшие сутки скончалось 24 пациента ранее инфицированных коронавирусом. Об этом информирует министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что за минувшие сутки во Франции выявлено 526 случаев заболевания COVID-19. Общее число летальных случаев за все время эпидемии достигло 29 398.

В общей сложности в стране выявлено более 156 тыс. пациентов, инфицированных коронавирусом.

Как сообщало 10 июня ИА REGNUM, общее число выявленных заражений превысило 155 тысяч человек.

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