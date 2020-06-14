Тюмень, , 00:00 — REGNUM В водоёмах Тюменской области в течение недели погибли три ребёнка. Следственные органы по всем случаям проводят проверки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Первая трагедия произошла днём 10 июня в Тюмени, в искусственном водоёме в районе улицы Тарманской. Там было обнаружено тело мальчика 2006 года рождения с признаками утопления.

На следующий день, 11 июня было заявлено об исчезновении 10-летнего мальчика из села Боровлянка Голышмановского городского округа. Его велосипед и одежда найдены на берегу реки Вагай. Поиски продолжаются. Предположительно, ребёнок утонул.

И 13 июня стало известно о гибели в искусственном водоёме трёхлетней девочки из деревни Нариманова Тюменского района. По предварительным данным, погибшая отправилась купаться со старшими детьми и утонула.