Париж, , 21:19 — REGNUM 26 человек, принимавших участие в акции против расизма, задержали в столице Франции. Об этом 13 июня сообщает префектура полиции в соцсети Twitter.

«Правоохранители произвели 26 задержаний», — говорится в сообщении.

О том, почему были задержаны участники акции протеста, не сообщается.

Ранее издание Parisien со ссылкой на источник в полиции сообщило, что в Париже в уличных акциях протеста против расизма и полицейского произвола принимают участие порядка 10 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, беспорядки во многих странах мира вспыхнули после того, как в США был жестоко убит афроамериканец Джордж Флойд.

Читайте также: В Париже в акции против расизма принимают участие около 10 тыс. человек