Кострома, , 18:14 — REGNUM Девочка шести лет и мальчик четырёх лет погибли в результате пожара в жилом частном доме в Костромской области. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 09:05 мск 13 июня. Возгорание произошло в жилом двухквартирном частном доме в посёлке Маяк Вохомского района. Пожар был ликвидирован в 10:05 мск, родители и дети из одной семьи успели эвакуироваться из дома, а двое детей не успели покинуть дом.

По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время проводится расследование, назначено проведение необходимых экспертиз. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

По данным пресс-службы администрации региона, губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал подробно разобраться в причинах трагедии и оказать пострадавшим семьям всю необходимую помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в частном доме в посёлке Ульяновка в Ленинградской области.

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