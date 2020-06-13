Казань, , 17:18 — REGNUM Полная ликвидация крупного пожара на газораспределительной станции (ГРС) объявлена спасателями в Казани. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарии.

На тушение пожара спасателям потребовалось 18 часов. В 16:08 мск была объявлена полная ликвидация пожара. Взрыв с последующим пожаром произошёл около 22:00 мск 12 июня на территории ООО «Газпром сжиженный газ». Загорелся один из резервуаров объёмом около 170 кубометров. Пожару был присвоен четвёртый уровень сложности из пяти возможных. Высота факела на месте пожара достигала 50 метров в высоту.

К тушению пожара привлекались 199 человек и 58 единиц техники, в том числе беспилотный летательный аппарат. В районе пожара работала мобильная лаборатория по измерению предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. На настоящее время все показатели в пределах нормы.

В результате пожара погиб один человек, пострадали трое. Пострадавшие были доставлены в ожоговый центр, их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета по Татарии по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Прокуратура Московского района Казани начала проверку соблюдения требований безопасности при производстве работ на ГРС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в Казани в связи с пожаром на ГРС в Казани.

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