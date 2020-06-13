Донецк, , 17:07 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окрестности бывшего аэропорта им. Прокофьева и поселка Александровка на севере и западе Донецка. Об этом 13 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что со стороны Марьинки и Опытного, которые находятся под контролем украинских силовиков, было выпущено по территории ДНР пять минометных мин калибром 82 мм, произведено 40 выстрелов из зенитных установок и 30 выстрелов из вооружения БМП-2.

Кроме того, бойцы ВСУ использовали крупнокалиберное и стрелковое оружие, а также гранатометы. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня за прошлые сутки, выпустив по территории ДНР 44 боевых припаса. Под обстрелами ВСУ оказались шесть населенных пунктов и районов ДНР: Александровка, Набережное, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Безыменное, Озеряновка, Саханка.

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