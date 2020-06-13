Пекин, , 16:41 — REGNUM Наводнения, вызванные самыми сильными за последние 60 лет ливнями, стали причиной эвакуации 29,5 тыс. человек на юге Китая. Об этом 13 июня сообщает агентство «Синьхуа».

За прошедшие сутки в некоторых районах провинции Гуйчжоу выпало до 160 мм осадков в течение только одного часа. Из-за аномально сильного ливня произошёл резкий подъём уровня воды в реках, в зоне повышенной опасности оказались более 700 тыс. человек.

Властями провинции был объявлен второй из четырёх возможных уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. В настоящее время из зоны бедствия эвакуировано уже 29,5 тысяч человек, в результате наводнения повреждено более двух тысяч домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших и восьми пропавших без вести в результате наводнений в провинции Гуйчжоу. В провинции развёрнута поисково-спасательная операция и принимаются меры по устранению последствий разгула стихии.

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