Барнаул, , 16:24 — REGNUM Кровлю торгового центра снесло сильным ураганным ветром в Барнауле. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ураганный ветер сорвал кровлю с торгового центра «Плаза» на одной из улиц города. Металлические листы, упавшие с крыши, повредили автомобили и перегородили проезжую часть, в том числе трамвайные пути.

Пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб и спасатели. Движение автотранспорта на участке дороги возле торгового центра ограничено.

В Алтайском крае в период с 10 по 15 июня действует штормовое предупреждение в связи с прохождением грозового фронта. Порывы ветра на территории региона достигают скорости 19 м/сек.

Читайте ранее в этом сюжете: Тула и девять сёл остались без света из-за урагана