Сан-Антонио, США, 13 июня 2020, 16:05 — REGNUM В американском штате Техас неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом 13 июня сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в полиции.
Инцидент произошел на парковке у бара в городе Сан-Антонио. По последним данным, в результате ЧП получили ранения восемь человек.
По данным источников, стрельбу открыл мужчина, которого не пустили в бар.
В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски злоумышленника, личность которого пока не установлена.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в городе Ним на юге Франции в зале ожидания апелляционного суда произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.
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