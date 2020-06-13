Тайчжоу, , 16:03 — REGNUM До девяти человек возросло количество погибших в результате взрыва автоцистерны с бензином на шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом 13 июня сообщает информационный портал Sina.

Возгорание автоцистерны с последующим взрывом произошло на шоссе возле города города Тайчжоу. При взрыве цистерну с топливом отбросило на несколько сотен метров в сторону жилых домов.

В результате взрыва погибли девять человек, пострадали как минимум 112. Произошло возгорание нескольких автомобилей, припаркованных рядом с местом происшествия, взрывной волной повредило несколько жилых зданий и расположенное поблизости предприятие.

На месте происшествия работают спасатели, медики и представители правоохранительных органов. Причина возгорания автоцистерны устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших и 50 пострадавших в результате взрыва автоцистерны с топливом на востоке Китая.

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