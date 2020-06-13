Тайчжоу, , 16:03 — REGNUM Количество погибших из-за взрыва автоцистерны в восточной китайской провинции Чжэцзян возросло до 9 человек, число пострадавших — до 112 человек. Об этом 13 июня сообщается на сайте газеты China Daily.

«В результате взрыва автоцистерны вблизи пригорода Дасси в городе Вэньлин, провинция Чжэцзян в Восточном Китае, в субботу днем погибли по меньшей мере 9 человек и ранены 112 человек», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, со ссылкой на сообщение муниципальных властей, что взрыв прогремел в 16:40 по местному времени (11:40 мск) и в результате него автоцистерна вылетела с участка Вэньлин на скоростной автомагистрали Шеньян-Хайкоу, обрушив при этом близлежащие дома и производственные здания.

Кроме этого, известно, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Причина взрыва устанавливается, начато расследование.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум четыре человека погибли, ещё 50 получили травмы в результате взрыва автоцистерны в провинции Чжэцзян на востоке Китая.