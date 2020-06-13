Москва, , 15:56 — REGNUM Защита известного российского актера Михаила Ефремова делает попытки связаться с семьей погибшего в ДТП с участием ее подзащитного курьера Сергея Захарова. Об этом 13 июня рассказала адвокат Елизавета Шаргородская, ее слова приводит телеканал «360».

Как отметила юрист, в настоящее время защите артиста «препятствуют, потому что сейчас это удобно», при этом она отказалась комментировать сложившуюся ситуацию более подробно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием известного российского актера Михаила Ефремова, Александр Добровинский рассказал, что семья не приняла извинений последнего и отказалась от его финансовой помощи.

Напомним, 8 июня 8 июня Михаил Ефремов вылетел на своем автомобиле на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с фургоном. Находившийся за рулем фургона 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации утром следующего дня. Многочисленные видео с место события, демонстрирующие состояние севшего за руль в нетрезвом виде актера, быстро распространились по сети.