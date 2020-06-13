Кемерово, , 15:13 — REGNUM Мотоциклиста, скрывшегося с места ДТП, в результате которого пострадали пять человек, разыскивают в Кемеровской области. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 10:35 (06:35 мск) на 37-м километре автодороги «Белово —Гурьевск — Салаир» в Гурьевском районе. По предварительной информации, водитель мотоцикла «Урал» при выполнении разворота от обочины в зоне ограниченной видимости столкнулся с автомобилем «ЗАЗ Шанс».

Трамы различной степени тяжести получили три пассажира мотоцикла, в том числе ребёнок шести лет, а также водитель и пассажир автомобиля. Установлено, что пассажиры мотоцикла ехали без защитных шлемов. Мотоциклист скрылся с места ДТП бегством, в настоящее время он разыскивается.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Установлена личность водителя мотоцикла. Это житель города Салаир 28-ми лет, ранее неоднократно судимый, в том числе за вождение автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автотранспортных средств.

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