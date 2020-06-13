Тайчжоу, , 14:43 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли, ещё 50 получили травмы в результате взрыва автоцистерны в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом 13 июня сообщает Центральное телевидение КНР.

ЧП произошло в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. На видео, которое засняли очевидцы произошедшего, можно разглядеть, как взрывной волной автоцистерна с топливом была отброшена на несколько десятков метров.

Были повреждены находившиеся рядом с местом взрыва жилые дома, легковые автомобили и один промышленный объект. После взрыва произошло возгорание топлива. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Причина взрыва устанавливается, начато расследование.

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