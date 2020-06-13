Тула, , 14:27 — REGNUM Сильный ветер оставил без энергоснабжения часть Тулы и девять населённых пунктов в Алексинском районе, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В зону отключения попало более 600 домов различной этажности. Причина нарушения электроснабжения устанавливается. На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады», — сообщили в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, 13 июня на Тульскую область обрушился сильный дождь в сопровождении порывов ветра. Спасатели сообщают о поваленных деревьях. Пострадавших нет. По прогнозу, такая погода сохранится 13 июня и 14 июня.