Москва, , 14:39 — REGNUM Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием известного российского актера Михаила Ефремова, не приняла извинений последнего и отказалась от его финансовой помощи. Об этом 13 июня рассказал адвокат семьи Александр Добровинский, его слова приводит РБК.

Как сообщил юрист, после публикации видео с извинениями актера он связался с супругой и братом погибшего, и семья посчитала извинения Ефремова запоздалыми и намерена в суде до конца добиваться справедливого решения.

«Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — заявил Добровинский.

Также он привел слова брата погибшего — Валерия Захарова — что о мирном решении вопроса теперь уже говорить слишком поздно.

«И денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировал юрист слова брата погибшего и добавил, что в случае, если Ефремов желает внести вклад в борьбу с пьянством за рулем — он может сделать это по личной инициативе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, записал по этому поводу свое видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего и пообещал помочь семье если последняя примет его помощь.

Напомним, 8 июня 8 июня Михаил Ефремов вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с фургоном. Находившийся за рулем 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации утром следующего дня. Многочисленные видео с место события, демонстрирующие состояние севшего за руль в нетрезвом виде актера, быстро распространились по сети.