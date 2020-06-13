Афины , , 13:44 — REGNUM Крупный пожар произошёл на севере Афона в Греции. Об этом 13 июня сообщает издание «Этнос».

Возгорание произошло вечером 12 июня на северной оконечности Афона. На место пожара были направлены 59 пожарных и 20 автомобилей, три группы пеших пожарных, а также пожарная авиация в составе трёх самолётов и вертолёта. С наступлением темноты авиация прекратила вылеты.

Предполагается, что возгорание произошло в результате удара молнии. Площадь пожара превышает 80 гектаров. В настоящее время взять распространение огня под контроль не удаётся. Отмечается, что никакой опасности для монастыря Хиландар, находящегося ближе всех в к месту пожара, не существует.

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