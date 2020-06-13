Москва, , 13:02 — REGNUM Более 40 деревьев было повалено сильным ветром в городе Москве. Об этом 13 июня сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.

По данным, поступившим на 09:30 мск 13 июня в городе было зафиксировано 42 случая падения деревьев. Больше всего таких случаев произошло в Восточном и Северо-Западном административных округах. Пострадавших в результате падений деревьев нет.

Как заявил Бирюков, случаев подтопления из-за сильных ливней допущено не было. Для ликвидации последствий непогоды было задействовано 155 человек и 50 единиц техники.

В настоящее время в городе все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении десяти деревьев на территории города Москвы. В ночь на 13 июня в городе, по данным метеорологов, выпало около 30% месячной нормы осадков.

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