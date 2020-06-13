Самара, , 12:45 — REGNUM Два человека погибли при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Самарской области. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в Кинельском районе в километре от посёлка Октябрьский, рядом с аэропортом Бобровка. Легкомоторный самолет Як-52 упал с малой высоты при совершении планового полёта.

На борту самолёта находились инструктор и курсант. Оба члена экипажа погибли. Самолёт в результате падения получил значительные механические повреждения, возгорания не произошло. На земле жертв и разрушений нет.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб и сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Устанавливаются причины и обстоятельства крушения воздушного судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области.

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