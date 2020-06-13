Орел, , 11:28 — REGNUM Возгорание произошло в рентгенкабинете на станции скорой помощи в больнице имени Семашко в Орле. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Информация о возгорании была получена спасателями утром около 09:20 мск. Очаг возгорания находился в ренгенкабинете на втором этаже трёхэтажного корпуса больницы. Площадь возгорания составила пять кв. метров.

Задымление распространилось по зданию, поэтому медики и спасатели приняли решение об эвакуации пациентов и персонала. В целях безопасности из здания больницы были эвакуированы около 40 человек.

Благодаря оперативным и грамотным действиям медперсонала и спасателей никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверки, которая была начата Следственным комитетом РФ по факту пожара в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пациент.

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