Ханой, , 10:35 — REGNUM Три человека погибли, ещё пятеро получили тяжёлые травмы в результате наезда грузовика в провинции Дакнонг на юге Вьетнама. Об этом 13 июня сообщает издание VN Express.

Авария произошла около 06:00 (02:00 мск) в округе Дакмил на территории местного рынка. Грузовик столкнулся со вторым грузовиком, снёс несколько припаркованных вдоль дороги мотоциклов, затем въехал на рынок и опрокинулся.

По предварительным данным, на месте погибли три человека, ещё семеро были госпитализированы в тяжёлом состоянии. В больнице скончались ещё двое пострадавших, состояние ещё пятерых врачи оценивают как критическое. Все пострадавшие и погибшие — женщины возрастом от 43 до 60 лет.

Начато расследование смертельного ДТП. Председатель округа Дакмил сообщил, что по предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность, из-за которой водитель грузовика потерял управление. Сам водитель задержан и проходит медицинское обследование на алкоголь и наркотики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с мотоциклом под Иркутском, в результате которого пострадали трое детей, которых перевозил мотоциклист, не имевший прав на управление транспортным средством.

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