Норильск, Красноярский край, , 11:44 — REGNUM Свыше 4 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси собрали за истекшие сутки на месте разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«За текущие сутки собрано 4 119 кубометров топливно-водяной смеси», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что всего с начала чрезвычайной ситуации в Норильске собрано 21 919 кубометров такой смеси.

Кроме этого, сообщается, что на промышленный отвал ТЭЦ-3 за прошедшие 24 часа было вывезено 9 578 тонн загрязненного грунта, а его общее число с начала ЧС составляет 55 714 тонн.

Помимо этого, отмечается, что сорбентом за сутки было обработано 3 400 кв. метров загрязненной земли, а всего — 55 700 кв. метров.

При этом добавляется, что в работах по ликвидации ЧС принимают участие 734 человека и 285 единиц техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Норильск привезут 30 ёмкостей для собранных на месте ЧС нефтепродуктов.