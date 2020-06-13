Тулон, , 10:07 — REGNUM Пожар на на атомной подводной лодке Perle был ликвидирован во французском Тулоне. Об этом 13 июня сообщает министр обороны Франции Флоранс Парли в своём Twitter.

Парли сообщила, что пожар был ликвидирован в 00:50 (01:50 мск). В борьбе с пожаром, которая продолжалась 14 часов, принимали участие 100 гражданских и военных пожарных, им оказывали помощь около 150 человек.

Министр обороны выразила благодарность всем, принимавшим участие в ликвидации пожара.

Возгорание на атомной подлодке Perle класса Rubis по французской классификации начался утром 12 июня. На подлодке отсутствовали торпеды, ракеты и другие боеприпасы. Она была эвакуирована, пострадавших в результате пожаре нет. Лодка находилась на техобслуживании, ядерное топливо на ней отсутствовало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на атомной подлодке, базировавшейся на крупнейшей военно-морской базе Франции в городе Тулоне.

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