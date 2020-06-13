Донецк, , 11:15 — REGNUM Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня за прошлые сутки, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 44 боевых припаса. Об этом сообщили 13 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами ВСУ оказались шесть населенных пунктов и районов Республики: Озеряновка, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка, Набережное, Безыменное, Саханка.

В ходе обстрелов украинские боевики выпустили 21 мину калибра 120 мм, десять мин калибра 82 мм, тринадцать гранат из гранатометов РПГ, СПГ, дважды открывали огонь из стрелкового оружия, один раз — из снайперского оружия.

Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала.

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Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки боевик ВСУ пять раз нарушили режим перемирия, выпустив по территории ДНР 24 единицы боевых припасов.