Нью-Йорк, США, 13 июня 2020, 09:57 — REGNUM Сотрудники штаб-квартиры ООН продолжит работать в удаленном режиме до 31 июля. Об этом говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
В письме Гутерреш назвал результаты работы в удаленном режиме «успешными», а также поблагодарил сотрудников «за гибкость и преданность делу в эти трудные времена».
Кроме того, глава ООН заверил, что здоровье и безопасность остаются для него «главным приоритетом».
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