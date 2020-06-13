Нью-Йорк, США, , 09:57 — REGNUM Сотрудники штаб-квартиры ООН продолжит работать в удаленном режиме до 31 июля. Об этом говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В письме Гутерреш назвал результаты работы в удаленном режиме «успешными», а также поблагодарил сотрудников «за гибкость и преданность делу в эти трудные времена».

Кроме того, глава ООН заверил, что здоровье и безопасность остаются для него «главным приоритетом».

"После консультаций с руководителями и нашими медицинскими службами касательно ситуации с COVID-19 я решил продлить нынешний режим телеконференцсвязи в штаб-квартире до 31 июля 2020 года», — написал Гутерреш.

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