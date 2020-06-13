Казань, , 09:07 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом на газораспределительной станции с последующим пожаром введён в Казани. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По состоянию на 07:00 мск режим функционирования «чрезвычайная ситуация» введён для всех органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации последствий взрыва на казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ».

По данным ведомства, на ГРС произошёл взрыв с последующим возгоранием в резервуаре объемом 170 кубометров. В результате взрыва погиб один человек, пострадали трое.

Для ликвидации пожара были привлечены 199 человек и 58 единиц техники. В настоящее время на месте пожара идёт перекачка газа в резервную ёмкость, персонал станции разрабатывает схему отглушки манометрических сборов, после чего пожар будет локализован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале проверки прокуратурой соблюдения требований безопасности при работах на взрывоопасном объекте. Уголовное дело, возбуждённое по факту взрыва, находится на особом контроле прокуратуры региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа на ГРС в Казани