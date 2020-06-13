Кабул, , 08:50 — REGNUM Как минимум семь сотрудников правоохранительных органов погибли в результате атаки террористов на западе Афганистана. Об этом 13 июня сообщает телеканал TOLOnews.

Нападение боевиков произошло вечером 12 июня в провинции Гор. По предварительным данным, члены террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали контрольно-пропускной пункт в уезде Пасабанд.

Обстоятельства нападения уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве мечети в Кабуле, в результате которого погибли четыре человека, в том числе имам мечети, пострадали шестеро.

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