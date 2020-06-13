Москва, , 08:22 — REGNUM Известный российский актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, записал по этому поводу свое видеообращение. Оно 13 июня опубликовано на YouTube-канале «Гражданин поэт».

В своем обращении актер просит прощения у семьи погибшего водителя Сергея Захарова, хотя не знает, по его словам, какими словами и как в данном случае простить прощения и выражает уверенность, что его простят.

Также он заверяет, что готов помочь семье водителя всеми имеющимися у него средствами «если примут» и заверят, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

Кроме этого, Михаил Ефремов отмечает, что ему нет прощения ни от его жены, ни от его детей и от всех, кто верил ему, так как садиться за руль «по пьянке» — непростительно, тем более, когда в результате гибнет невинный хороший человек — ровесник актера и в его семье такое горе.

При этом артист сообщает, что не знает, как ему дальше жить и говорит, что он не будет пользоваться никакими своими актерскими связями для смягчения наказания за содеянное, тем более, что в данном случае «все всё видели» и он — тоже, когда выспался и отошел от шока.

Помимо этого, актер говорит, что «нет больше никакого Ефремова» и что он предал всех.

«Простите меня, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заключает Ефремов-младший.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 8 июня Михаил Ефремов вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение фургоном. Находившийся за рулем 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации утром следующего дня. Многочисленные видео с место события, демонстрирующие состояние севшего за руль актера, быстро распространились по сети.