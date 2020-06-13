Киев, , 08:06 — REGNUM Возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Марьинке в ночь на 12 июня скончался мужчина 1961 года рождения, сообщили 12 июня на странице мониторинговой миссии ООН по правам человека в социальной сети Facebook.

Уточняется, что несколько месяцев мужчина провел в медицинских учреждениях на оккупированной Украиной территории ДНР и пытался воссоединиться с семьей, которая находится в Донецке.

После того, как 10 июня была возобновлена работа КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения.

Вечером 11 июня мужчине стало плохо и карета скорой медицинской помощи доставила его в больницу. После этого он вернулся к автобусной остановке возле контрольного пункта в надежде попасть на следующий день на территорию ДНР. Спустя несколько часов мужчина скончался от сердечного приступа.

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Напомним, 4 января на КПП «Горловка» скончалась женщина 1944 года рождения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской Народной Республике расценили в качестве провокации, нацеленной на усугубление эпидемиологической ситуации, одностороннее открытие Украиной контрольного пункта въезда-выезда у Станицы Луганской.