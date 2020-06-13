Луганск, 13 июня 2020, 08:06 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины за прошлые сутки один раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 13 июня в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.
Обстрел был зафиксирован из населенного пункта Луганское по населенному пункту Логвиново. Украинские силовики выпустили пять мин из миномета калибра 120 мм.
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Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется.
Напомним, за предыдущие сутки обстрелов Луганской Народной Республики со стороны ВСУ зафиксировано не было.
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