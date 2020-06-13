Казань, , 06:40 — REGNUM По факту взрыва газа и пожара на городской газораспределительной станции прокуратура Московского района Казани проведет проверку по заданию прокурора Татарстана Илдуса Нафикова. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ на взрывоопасном объекте», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что на место инцидента направились прокурор Казани Олег Дроздов и исполняющий обязанности прокурора Московского района города Марат Мустафин.

Также уточняется, что уголовное дело по факту инцидента находится на особом контроле.

Как сообщало 13 июня ИА REGNUM, на данный момент открыто уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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