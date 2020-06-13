Кампала, , 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.

Убийство 25-летнего самца стало большим ударом по популяции, которую с большим трудом пытаются сохранить местные власти. Сообщается, что горилла Рафик пропала 1 июня, поисковая группа обнаружила тело человекообразной обезьяны на следующий день, позже были найдены и причастные к смерти гориллы.

Как удалось установить, четверо мужчин из ближайшей деревни вышли на незаконную охоту на охраняемую территорию, где и встретили самца гориллы. Рафик был убит ударом копья в живот. По словам обвиняемого, он действовал в целях самообороны после атаки со стороны гориллы.

«Смерть Рафика и обстоятельства, связанные с ней, имеют большое значение, — заявила директор международной программы сохранения горилл Анна Бем Масозера. — Он был единственным зрелым мужчиной в этой культовой группе».

Сообщается, что группа горилл из 17 особей под предводительством Рафика была достопримечательностью национального парка Уганды «Непроходимый лет Бвинди».

Общественники бьют тревогу, заявляя, что распространение новой коронавирусной инфекции может привести к дальнейшим жертвам среди популяций человекообразных обезьян. Кроме того, что голодающие в условиях пандемии люди, вынуждены заниматься браконьерством, в процессе которого возможна встреча с дикой гориллой, сходный геном может способствовать заражению COVID-19 и самих человекообразных. Подобные случаи уже фиксировались при распространении вируса Эбола.

Напомним, в мире осталось всего две популяции горных горилл. Одна из них проживает в вулканических горах на границе Руанды, Демократической Республики Конго и Уганды, другая — в национальном парке Уганды.