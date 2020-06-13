Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 05:35 — REGNUM В Ленобласти с 15 июня отрывают ярмарки и запустят каршеринг. Об этом говорится в постановлении главы региона Александр Дрозденко, передает пресс-служба областного правительства.
Уточняется, что обязательным условием возобновления аренды автомобилей является ежедневное проведение дезинфекции поверхностей машины. Также в поставлении говорится, о возобновлении работы ярмарок без ограничений по ассортименту товаров при обязательном ношении масок.
Как сообщало 10 июня ИА REGNUM, Дрозденко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Ленобласти происходит снижение числа заразившихся вирусом.
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