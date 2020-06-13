Санкт-Петербург, , 05:35 — REGNUM В Ленобласти с 15 июня отрывают ярмарки и запустят каршеринг. Об этом говорится в постановлении главы региона Александр Дрозденко, передает пресс-служба областного правительства.

«На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что обязательным условием возобновления аренды автомобилей является ежедневное проведение дезинфекции поверхностей машины. Также в поставлении говорится, о возобновлении работы ярмарок без ограничений по ассортименту товаров при обязательном ношении масок.

Как сообщало 10 июня ИА REGNUM, Дрозденко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Ленобласти происходит снижение числа заразившихся вирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Дрозденко отчитался перед Путиным о мерах противодействия коронавирусу