Бразилиа, , 04:46 — REGNUM Система здравоохранения Бразилии, в целом, справляется с ростом заражений коронавирусом. Об этом сообщил в ходе брифинга директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Система (здравоохранения), согласно данным, которые мы видим, не перегружена… Система в Бразилии по-прежнему справляется с числом тяжёлых случаев заболевания», — сказал журналистам сотрудник ВОЗ.

По данным Райана, ВОЗ мониторит 27 районов Бразилии, и несмотря на то, что в отдельных регионах профильные медучреждения заполнены более чем на 80%, в большинстве больниц этот показатель значительно ниже.

Как сообщало 1 июня ИА REGNUM, Майкл Райан заявил, что пик эпидемии коронавируса в странах Центральной и Южной Америки еще не пройден.

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