Бразилиа, 13 июня 2020, 04:46 — REGNUM Система здравоохранения Бразилии, в целом, справляется с ростом заражений коронавирусом. Об этом сообщил в ходе брифинга директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
По данным Райана, ВОЗ мониторит 27 районов Бразилии, и несмотря на то, что в отдельных регионах профильные медучреждения заполнены более чем на 80%, в большинстве больниц этот показатель значительно ниже.
Как сообщало 1 июня ИА REGNUM, Майкл Райан заявил, что пик эпидемии коронавируса в странах Центральной и Южной Америки еще не пройден.
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