Исламабад, , 04:15 — REGNUM Взрыв прогремел на рынке в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что на рынке сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия погиб один человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. По предварительной версии, бомба была прикреплена к мотоциклу, припаркованному у рынка. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня взрыв произошел в деревне Тапи в округе Северный Вазиристан на территории Пакистана. В результате теракта погибли двое военнослужащих пакистанской армии, еще четверо были ранены.

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