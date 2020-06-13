Петропавловск-Камчатский, , 04:15 — REGNUM Летальной оказалась встреча с медведем для пошедшего на рыбалку жителя Камчатки, сообщают «Вести.РУ».

Как следует из видео, снятого одним из участников операции по ликвидации опасного хищника, трагедия произошла у реки Тигиль (находится в 15 км от одноименного поселка). Свою жертву двухлетний медведь убил и прикопал.

Одежда погибшего была мокрой, из чего можно сделать вывод, что мужчина пытался убежать от хищника форсируя реку. Однако медведю не составило труда его догнать.

«Не надо было бежать. Никогда не надо бежать, палку взял, орешь и все», — напомнил охотовед правила поведения при встрече с хищником.

Сам медведь был застрелян недалеко от тела погибшего. В ближайшее время оценку произошедшему дадут правоохранители.