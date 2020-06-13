Париж, , 04:09 — REGNUM Начиная с полуночи 15 июня Франция снимет запрет на пересечение границы для приезжающих из стран ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и МВД страны, передает РИА Новости.

«С учётом благоприятного развития санитарной ситуации во Франции и Европе и в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии Франция с 00:00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ», — говорится в документе .

Также уточняется, что границы Франции откроют для приезжающих из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана.

При этом сохраняется 14-дневный карантин для приехавших из Испании и Великобритании.

Для государств не входящих в Евросоюз границы Франции откроют с 1 июля.