Париж, 13 июня 2020, 04:09 — REGNUM Начиная с полуночи 15 июня Франция снимет запрет на пересечение границы для приезжающих из стран ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и МВД страны, передает РИА Новости.
Также уточняется, что границы Франции откроют для приезжающих из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана.
При этом сохраняется 14-дневный карантин для приехавших из Испании и Великобритании.
Для государств не входящих в Евросоюз границы Франции откроют с 1 июля.