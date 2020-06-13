Тегеран, , 10:38 — REGNUM 11 июня заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд и его канадский коллега в телефонном разговоре подчеркнули необходимость ускорения расследования дела о крушении украинского самолета и его завершения справедливым и прозрачным образом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе телефонного разговора Бахарванд и заместитель министра иностранных дел Канады Марта Морган также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего урегулирования проблем, связанных с авиакатастрофой украинского самолета, так как в ближайшее время международные рейсы возобновят свою работу после длительной приостановки деятельности из-за вспышки коронавируса.

Учитывая большое число иранцев, проживающих в Канаде, и проблемы, с которыми они сталкиваются при получении консульских услуг, а также необходимость общения с семьями погибших в результате инцидента, Бахарванд призвал канадское правительство устранить препятствия на пути получения консульских услуг гражданами Ирана и Канады, однако канадская сторона отложила рассмотрение этого вопроса на более поздний срок.

Украинский авиалайнер, направлявшийся в Киев, потерпел крушение недалеко от Тегерана вскоре после вылета из главного международного аэропорта Тегерана 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.