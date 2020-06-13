Пекин, , 03:10 — REGNUM Пять человек погибли и еще восемь пропали без вести из-за ливней в городе Цзуньи провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Мощные ливни начались в Цзуньи около 22:00 по местному времени 11 июня. Более 13 тыс. человек были эвакуированы, 2190 домов были повреждены, сообщили в бюро общественной безопасности региона.

Власти проводят поисково-спасательную операцию по поиску и спасению пропавших без вести, а также инициированы меры по устранению последствий разгула стихии в регионе. Напомним, что юг Китай топит и заливает, не переставая с начала июня.