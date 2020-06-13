Дамаск, , 02:48 — REGNUM Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий рассказал, что террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ударила по населённому пункту в провинции Идлиб. Об этом передает РИА Новости.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал офицер ВС РФ.

По его словам, военная авиация осуществила патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камишлия.

Как сообщало 11 июня ИА REGNUM, в провинции Идлиб были зафиксированы обстрелы двух населенных пунктов — Хас и Кафер-Небель.

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