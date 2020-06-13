Казань, 13 июня 2020, 02:19 — REGNUM Следователи СК РФ открыли уголовное дело по факту взрыва емкости с газом на газозаправочной станции в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка СК РФ.
На месте взрыва находятся следователи и криминалисты. Также сообщается, что после локализации сотрудники СК РФ приступят к осмотру.
Специалистами ведомства решается вопрос о проведении экспертиз для выяснения причины инцидента. Уточняется, что количество пострадавших рабочих на данный момент неизвестно.
Как сообщало 12 июня ИА REGNUM, в результате взрыва, по предварительным данным, скончался один человек, еще трое получили травмы.
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