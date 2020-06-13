Казань, , 02:19 — REGNUM Следователи СК РФ открыли уголовное дело по факту взрыва емкости с газом на газозаправочной станции в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК России (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)», — информирует ведомство.

На месте взрыва находятся следователи и криминалисты. Также сообщается, что после локализации сотрудники СК РФ приступят к осмотру.

Специалистами ведомства решается вопрос о проведении экспертиз для выяснения причины инцидента. Уточняется, что количество пострадавших рабочих на данный момент неизвестно.

Как сообщало 12 июня ИА REGNUM, в результате взрыва, по предварительным данным, скончался один человек, еще трое получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казани при взрыве в газохранилище погиб один человек