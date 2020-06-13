Чунцин, Китай, , 01:33 — REGNUM Мощнейшие ливни привели к гибели одного человека и пропаже без вести еще четырех в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

В канцелярии по борьбе с природными катаклизмами города сообщили, что мощные ливни, начавшиеся 11 июня, уже привели к тому, что выпавшее количество осадков превысило 200 мм за сутки в 20 уездах и округах город.

Более 150 тыс. человек пострадали, включая 3222 человек, которые были вынуждены были покинуть жилища. Дождь и наводнения также повредили 2310 га фермерских земель и пастушьих домов, сообщили в канцелярии.

Нанесенный ущерб оценивается в 64,6 млн юаней (около $9,12 млн). Со 2 июня ливни накрыли огромные территории юга Китая, в связи с чем уровень воды поднялся в более чем 100 реках.