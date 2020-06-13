Лондон, , 01:00 — REGNUM Лидер Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию по случаю юбилея речи генерала де Голля в 1940 году. Об этом информирует Кларенс-хаус на своей странице в Twitter.

«Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская примут президента Франции в Кларенс-хаусе, чтобы отметить 80-летний юбилей выступления генерала де Голля в 1940 году», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что встреча состоится 18 июня.

Как сообщало 29 мая ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и Макрон, в ходе телефонного разговора, договорились о том, что главы стран G7 встретятся лично и в ближайшее время.

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