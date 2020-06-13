Лондон, 13 июня 2020, 01:00 — REGNUM Лидер Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию по случаю юбилея речи генерала де Голля в 1940 году. Об этом информирует Кларенс-хаус на своей странице в Twitter.
Также сообщается, что встреча состоится 18 июня.
Как сообщало 29 мая ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и Макрон, в ходе телефонного разговора, договорились о том, что главы стран G7 встретятся лично и в ближайшее время.
Читайте ранее в этом сюжете: Макрон и Трамп выступили за проведение встречи G7 в ближайшее время