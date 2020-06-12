Казань, , 23:40 — REGNUM В Казани в результате взрыва емкости с сжиженным газом, по предварительным данным, погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили в экстренных службах региона.

Отмечается, что взрыв прогремел на казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров.

«В результате погиб один человек и трое пострадали», — сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что есть угроза распространения огня на другие емкости. В настоящее время причины ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме на улице Волгоградской в Казани. В результате инцидента пострадал один человек.

Читайте также: При взрыве бытового газа в Казани была ранена женщина